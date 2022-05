MIS JUHTUS? ⟩ Doja Cat peab esinemiste ja e-sigaretiga hüvasti jätma

26-aastane Ameerika räppar Doja Cat jagab enda Twitteri postituses, et peab võimalikult kiiresti mandliopile minema, mistõttu tühistab ta kahjuks enda suvetuurid.

«Operatsioon on standardne, kuid taastumine võtab paistetuse tõttu aega. See tähendab, et ma pean enda festivalidel esinemised ning tuuri The Weekendiga selleks suveks tühistama. Ma tunnen end seetõttu kohutavalt, kuid ei suuda juba paranemist ära oodata, et saaks uuesti muusika loomisega tegeleda ning teile kogemust pakkuda,» kirjutab staar.

Doja on oma mandlite seisundit enda fännidega Twitteris väga avalikult jaganud. Ta kirjutas, et arst lõikas tema vasakut mandlit ning avastas, et sinna on tekkinud mäda. Staari sõnul valutab ta kurk meeletult, mille tõttu võttis ta ka antibiootikume. Staar oli kahjuks unustanud, et ta ravimeid võtab ning eelmise nädala Billboardi muusikaauhindade üritusel jõi ta siiski veini ja suitsetas elektroonilist sigaretti terve päev. See aga ei aidanud tema kurgu seisundile kaasa ning tema mandlil hakkas arenema mäda.

Üritusel tehtud videos saab näha, kuidas staar enne lavale minekut kiirelt joogist lonksu ja sigaretist mahvi võtab.

Doja Cat before accepting her award for ‘Top R&B Album’ at the #BBMAs. pic.twitter.com/tb3EREEMp7 — Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2022

Staari sõnul ei ole suitsetamine seda valu väärt. «Arst torkis mu kurgus nõelaga kaks korda, imes sealt kogu mahla välja, lõikas kurku kahest kohast ja pigistas kogu mäda välja. Ma nutsin ja see tegi väga valu, aga mul on kõik hästi,» jagab Doja enda kogemust Twitteris.

Popstaar plaanib mõlemad mandlid eemaldada ning räägib, et loobub mõneks ajaks e-sigareti suitsetamisest, lootes, et ta seda uuesti ihaldama ei hakka. «Kujuta ette kuidas kõik see mürgine aine elektroonilisest sigaretist minu avatud haava imbub, nagu ei. Ma olen nii noor,» kirjutab ta.

Üks kommenteerija soovitas staaril enda elektroonilised sigaretid ära visata, mille peale vastas Doja, et nende ära viskamine sisendab temasse paanikat. «Ma sõna otseses mõttes jõllitasin täna enda elektroonilist sigaretti, mida ma tavaliselt juba tuhat korda päeva jooksul oleksin tõmmanud, aga täna tegin ma seda ainult kaks korda,» vastas Doja Twitteris.