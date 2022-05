Silvia Ilves proovis uut ametit: mulle meeldib jagada head energiat

«Mulle lihtsalt lapsed väga meeldivad ning anda tunnike nädalas oma panus sellele, et lapsed aias midagi uudset kogeda saaks ning neile rõõmu valmistada oma mitte just kõige levinuma pilliga, on lihtsalt väga hea tunne. Mulle meeldib olla kasulik ning jagada head energiat, mida inimesed alati väga naudivad,» rääkis Elu24-le pool aastat tagasi vahva pakkumise saanud Silvia Ilves.