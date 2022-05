KLÕPS ⟩ Ups, ta tegi seda jälle! Britney Spears võttis end pildi jaoks täiesti paljaks

40-aastane Britney Spears on viimasel ajal väga tihti endast alastifotosid jaganud. Popstaar jagas oma 41 miljonile jälgijale Instagramis taas kord alastipilte. Fännid on staari pärast mures, sest alles eelmine nädal teatas Britney ühismeedias, et tema lapseootus on katkenud.

Fännid märkasid ka kiirelt, et pilti on töödeldud. On näha, kuidas Britney naba piirkonnas on uks kumeravõitu, mis viitab sellele, et staar on üritanud enda keha kurve töödelda.