KLÕPSUD ⟩ Saate «Naabrist parem» võitjapaar tutvustab perelisa: kotkas on maandunud

«Kotkas on maandunud! 19. mail kell 12.05 sündis Ruu Külmsaar. Kaalu 3858 g, pikkust 53 cm,» teatavad värsked lapsevanemad oma ühisel Instagrami kontol.

Pikast kirjeldusest selgub, et sünnitus ei olnud sugugi kerge ning jutuks tuli ka keisrilõige. «Ruu peas oli korralik muhk, mis jäi emakakaela taha kinni ja nõnda venis sünnitustegevus tunde ja tunde. Lõpuks ikka pressisime ta oma jõududega välja,» kirjutab värske ema Merill ning tänab kõiki, kes aitasid tal lapse ilmale tuua.

Erilised tänud edastab Merill aga Askole. «Aitäh, super mees, et toetasid ja hoidsid ja et rangelt peale loetud sõnadest hoolimata jäädvustasid sünnitusprotsessi; et sa ei lubanud alla anda ja surusid mind lõpuni, sest ilma sinuta poleks see võimalik olnud,» õhkab Merill ja jätkab: «Need krokodillipisarad, kui keisrilõike jutt tuli või kui sa abitult vaatasid, kuidas ma agoonias tuhutan, ei unune iial ja andsid selle viimase jõu oma uskumustele truuks jääda. Koos suudame kõike!»

Pööraselt armunud

Merill lisab, et tunneb nüüd suurt uhkust kõikide emade üle. «Päris mitu korda jõudsin mõelda, et kuidas keegi üldse on võimeline üle ühe lapse tegema ja siin ma olen – kõik valud unustatud, megauhke iseenda üle ja pööraselt armunud sellesse nunnupalli,» kirjeldab ta, et on juba kahe päevaga jõudnud beebi üle nii uhke olla. «Sööb ilusti tissist, suhkrud on korras, kaalust võttis alla ainult 100 g, kakab nii mis kole, magab palju ja teeb nii nunnusid krääksuvaid häälitsusi.»

Telesaatest «Naabrist parem» tuntuks saanud paar teatas perelisa tulekust möödunud aasta lõpus. «Kallis jõuluvana, oleme olnud vallatud. Meie kingitus tuleb mais,» märkisid nad oma Instagrami postituses, kui käsil oli raseduse 19. nädal.

Saate jooksul ehitatud maja said noored päriselt endale. «Aitäh kõigile! Me teame, et teid oli palju ja paneme nüüd täiskäigul edasi, et seda headust edasi levitada,» hõiskasid nad võidu järel Instagramis. «Meil on algamas uus epohh ja loodetavasti tuleb ta täpselt nii vinge ja võimas, nagu oleme unistanud. Aitäh veel kord!»

Oma kodu Viinistul