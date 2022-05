TIPPHETKED ⟩ Telemängu «Ma näen su häält» erisaade võtab luubi alla hooaja kõige üllatavamad olukorrad

Erisaates selgub, milliseid kavalaid nippe kasutati ning mille põhjal langetasid oma otsuseid nõunikud. Muuhulgas paljastatakse, et mitmed saates osalenud lauljad andsid oma hääle ka teesklejate suumaigutusvoorus esitatud palale.

Nõunikud meenutavad erilisi hetki ja tegelasi, kelle suurepärast lauluoskust ei osanud keegi ette näha. Nõunikekogu liige Mart Juur ütleb, et etteasted on jätnud talle kustumatu mälestuse. «Mõne puhul olen hiljem mõelnud, et millega ta praegu tegeleb ja kus teda näha saaks,» ütleb Juur.