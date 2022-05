Üks oluline näitaja teiste seas, mille Inimese Disain välja toob, on inimese Autoriteet. See viitab energiakeskusele, mis domineerib tema valikute üle ning juhatab teda õiges suunas. See on see, mida ta saab ja peab usaldama (mitte mõistus). Kokku eksisteerib seitse erinevat Autoriteedi tüüpi, kuid ligi 50% inimkonnast on Emotsionaalne Autoriteet. See tähendab, et nende Inimese Disaini kaardis on päikesepõimiku keskus defineeritud (pildil värviga täidetud). Laias plaanis võibki jagada inimesed kaheks: need, kellel on Päikesepõimik defineeritud, ja need, kellel defineerimata.

Kui teed oma Inimese Disaini kaardi siin, siis graafikul kõige paremal olev kolmnurk inimese kehas on Päikesepõimiku keskus - kui see on valge (tühi), siis Sul on mõni muu Autoriteet, aga kui see on pruun (värviga täidetud), siis omad Emotsionaalset Autoriteeti.