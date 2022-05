Lenna Kuurmaa töö otsimisest maal: tuleb leida võimalusi, meie hakkasime tegelema ettevõtlusega

«Olen raamatu avaldamise peale mõelnud juba päris pikka aega. Ühel hetkel pakkus mulle kirjastaja Jesper Parve välja idee, et võiksin teha päris oma raamatu. Esialgu ma sellest suure hooga kinni ei haaranud - töö on suur ja millest ma seal ikka räägin. Kas keegi üldse tahaks seda lugeda ja kas mul on üleüldse terve raamatu jagu midagi kõneleda,» avaldas Lenna Kuurmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.

Lauljatar lisas, et lasi raamatu ideel aasta jagu seedida, kuniks Parve taaskord tema poole pöördus. «Huvitav oli see, et maal olles tajusin pidevalt, et see teema on hästi aktuaalne. Minuni jõudsid paljud küsimused täiesti võõrastelt - kuidas seal maal ikka elada on ja mil moel oled suure muutusega toime tulnud? Tajusin, et maailm on valmis liikumiseks, paljud mõtisklevad selle üle, et äkki tasub linnast eemale, looduse keskele elama minna,» sõnas ta.

«Korraga sain hea laengu ja hoo sisse. Mõtisklesin, et kui see maale kolimise teema on huvipakkuv ja põletav...miks mitte siis oma kogemus kirja panna. Äkki minu lugu inspireerib ja julgustab teisigi,» rääkis Kuurmaa.

Muusik tunnistas, et tahab ka ise lugeda raamatuid, kuid pere ja kodused toimetused näpistavad lõviosa ta vabast ajast. «Majapidamisele ja talule läheb palju tunde. Tegelikult, ma tahan väga lugeda raamatuid! Mul on ju lapsed ja üks neist veel nii pisike - päris oma aega mul nii palju polegi. Ma ei saa lastele öelda: olge nüüd vaikselt, ma teen raamatu lahti. Küllap see lugemise aeg tuleb natuke hiljem,» muigas ta.

Kuurmaa usub, et maal elamine teda kuigi palju muutnud pole. «Tervikuna, tahan mõelda, et ma pole muutunud. Kuid päris kindlasti on mu vaimne tasakaal saanud palju juurde. Olen läbi selle sammu võitnud. Kindel on ka see, et looduse keskel on palju rahulikum olla. Kuhugi ei pea kiirustama, autod ei vuhise ja tempo on oluliselt mõnusam. Stressi on kindlasti vähem,» rääkis ta.

«Maale kolimise juures oli põnevaim moment vast see, kui äkitselt saabus argipäev. Varasemalt olime maal käinud nii, et olime peaasjalikult siin vaid suvel, kas siis nädalavahetuseks või paariks nädalaks. Ühel hetkel saabus aeg, mil olime siin alaliselt. Kõik pidi vastu võtma! Korraga oli väljas kakskümmend viis kraadi külma, linnas seda ei ole osanud nii tajuda. Oli palju ehmatavaid teemasid,» sõnas ta.

Suur muutus oli muusiku sõnul ka see, et ta on nüüd osa kohalikust kogukonnast. «Seda ei saa juhtuda siis, kui käid maal vaid nädalavahetustel. Maale kolimine andis mu elule juurde nii palju sügavust ja mahlasust. Ma investeerin oma mahu ja energia nüüd kõik siia...ja tunnen, et saan ka palju tagasi,» lisas ta.

«Kui leian vaba päeva, siis lähen ja nokitsen peenarde keskel. Mulle meeldib talu juures toimetada. Loomulikult, tore on ka jalutada oma lemmik kohtades. Meeldib käia näiteks Piusa kandis, käin lastega metsas. Selleks kõigeks tuleb aga aeg võtta,» tunnistas lauljatar.

Kuurmaa märkis, et kuigi maal elamine võib esmapilgul olla finantsilises mõttes suur risk, on siiski võimalik leida erinevaid raha teenimise võimalusi. «Kindlasti on see küsimus, millele tuleb mõelda. Tööd kipub olema vähe. Kuigi, mul on tunne, et ise tuleb vaeva näha ja siis tulevad ka võimalused. Tuleb otsida, olla hakkaja ning julge. Kasuks tuleb enese arendamine, uute asjade õppimine...sa pead olema valmis end muutma. Maal on võimalik elus püsida ja tööd teha. Töökohti saab endale ise ka luua! Ka meie pere hakkas tegelema ettevõtlusega. Tean, et seda teevad väga paljud pered, kes elavad maal,» sõnas Lenna Kuurmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.