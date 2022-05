Küprosel ravil viibiv eestlane koroonaviiruse järelmõjust: kahtlustan, et vaktsiinist läks olukord halvemaks

Rauno Ruus (31) ütleb, et tervis ei ole korras ja võiks paremini minna, kuid on lootus, et käimasolevast ravist saab olema abi. Tegemist on ravimeetodiga, mis kannab nimetust H.E.L.P. Apheresis ning mida kasutatakse patsientidel, kellel on koroonaviirusest tingitud erinevad terviseprobleemid.