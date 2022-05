Võru elanik küsib: kas asfalt on linnast otsa saanud?

Võru elanik Teele kirjutab Facebookis murelikult:

«Ei tea, kas olen ainuke, aga elades siin Maksimarketi piirkonnas, siis tundub, et tänavatelt oleks nagu sõda üle käinud. Kõik võimalik kaevatakse üles, korralikud parklad on asendunud killustikuhunnikutega ja liivaga... Millal võiksid üleskaevatud parklad saada uue asfaldi? Mõni on kuid juba killustiku all, vaata et jalga ära ei murra, lapsevankriga liikumisest rääkimata! Kas asfalt on otsa saanud?»

Elanikes tekitab küsimusi, miks on ette võetud mitu teetööd samal ajal. Üks kommenteerija kurdab ka seda, et teetöödest pole linnarahvale teada antud.

«Samuti tahaks kuulda, millal teed samas seisus taastatakse... Ilmselt sama korralikku parklat pole lootustki tagasi saada, arvestades seda kvaliteeti, mis on,» kirjutab teine Võru elanik.

Asfalteerimine. Pilt on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks

Tööd on ajamahukad

Elu24 pöördus selguse saamiseks Võru linnavalitsuse poole. Avalike suhete spetsialist Marianne Mett ütleb, et Võru linnas jätkuvad väga ulatuslikud tänavaehitustööd Võru linnavalitsuse, vee-ettevõtte AS Võru Vesi ja soojaettevõtte Danpower Eesti AS koostöös. «Torustike rekonstrueerimistööd on paraku aeganõudvad,» tõdeb Mett.

«Linlastele oleme sellekohast teavet jaganud linnavalitsuse infolehes, jooksvalt sotsiaalmeedias ja maakondlikes väljaannetes,» ütleb linnavalitsuse esindaja.

Mett selgitab, et kuna paralleelselt käivad mitme ettevõtte tööd, siis võib tunduda, et töid on korraga palju käsile võetud. Asfaldipuudust aga linnas ei ole. Lihtsalt läheb aega, et tööd nii kaugele jõuaksid.

«Sõlmpunktides võib ainuüksi 300 meetri peale paigaldada ca 2 km torustikke,» selgitab linnavalitsuse esindaja põhjust, miks teetööd pikalt aega võtavad.