VIDEO ⟩ Noor lumelaudur Marten Kikas muutis kaubiku oma koduks

Kanal2 saates «Õhtu» käis külas Eesti parim lumelaudur Marten Kikas, kes võttis kätte ning ehitas valge Ford Transiti omale hoopiski koduks ümber ning elab selles enamuse aja.

Selles, mitte just kõige suuremas kaubikus on kõik eluks vajalik olemas- magamisase ja väike kööginurgake. Kuna ta peatub kuu

Tema elu selles bussis algab tavaliselt septembris, kui ta tassib bussi vajalikku nodi täis, näiteks toiduvaru ja siis suundub Eestist Austria poole ning on seal kuni mai alguseni.

See buss on olnud Kikase heaks kaaslaseks juba lausa kolm aastat. Siiski pole Austria ainus sihtkoht, kuhu ta oma ratastel koduga seigelnud on. Tema spordiala viib ta üle Euroopa erinevatele võistlustele, seega on noormees maailma avastanud küll ja veel.

Kuna tema seiklusperioodiks on pigem talvine aeg, on kaubikusse sisseehitatud väikene gaasiahjuke, millega kütab hästi soojustatud eluaseme üsnagi hästi ära. «Sellega saab bussi lausa saunaks teha,» märgib Kikas.

Kahjuks puudub selles armsas ratastel kodukeses aga tualett ja pesemisvõimalused. «Ei tulnud head ideed kuhu seda paigutada aga see mure on üsna lihtsalt lahendatud. Igas suusakeskuses on olemas avalik wc ja kui ikka väga vaja, on olemas ka mets,» ei heiduta see aga noormeest.

Kikas ei ole arvuliselt kokku löönud, kui palju antud bussiga rändamine tema raha kokku on hoidnud, kuid usub, et see summa on üsnagi suur. «Puusalt võin öelda, et vähemalt 8000 eurot kindlasti,» üritab ta siiski mingeid numbreid kokku arvutada.

See buss aga saigi loodud selleks, et täita Kikase suur unistus- minna olümpiale. Just tänu sellisele raha kokkuhoiule on võimalik käia võimalikult paljudes kohtades end treenimas, et saada parimaks. Tuleb välja, et Austrias on selline eluviis lausa populaarne.

Kahjuks on reisidel ette tulnud ka veidraid seike. Näiteks sai ta Šveitsis trahvi verivorstide eest, mille isa oli talle kaasa pakkinud. «Seda oli umbes poolteist kilo. Tuli välja, et Schengeni alast ei tohi liha välja viia ning sain umbes 200 euro kanti trahvi,» muigab ta.

Olümpiast on tal puudu veel toetajas ning ka treener, hetkel teeb ta seda kõike kahjuks üksinda. Selline spordiala on toonud kaasa aga ka väga palju vigastusi- alustades neerurebendist ja lõpetades põlveoperatsiooniga.