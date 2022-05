Karl Killing: just see on õige hetk, mil suhtest lahti lasta

Muusikute Karl Killingu ja Kevin Keevalliku (artistinimi Kaw) sõnul annab värske lugu edasi ideed sügavatest tunnetest ning otsustusvõimetusest, kuidas ühe suhtega edasi minna. Killing tunnistas, et laul on saanud inspiratsiooni elust enesest, nii tema enda kui teiste laulukirjutajate kogemustest.

«Kui esialgselt väljendus loo mõte inglise keeles võib-olla veidi teisiti, seisneb peamine mõte siiski selles, kui näed enda partnerit või kallimat justkui kellegi teise poole vaatamas ja pürgimas, siis oleks mõistlik juba varakult sellest suhtest lahti lasta. Selle laulu sõnum on väga otsekohene, kuid sellepärast see töötabki,» tunnistas Killing.

Igapäevaselt tegeleb Killing artistitöö kõrvalt ka teistele muusikutele lugude produtseerimise ja kirjutamisega. Kuna koostööprojekte on ka teistest riikidest, siis palju loomingut ilmub just inglise keeles. Oma teise eestikeelse singli otsustas ta välja anda aga üsna spontaanselt.

«Algselt tegime selle laulu Soomes valmis, koostöös ingliskeelse artistiga. Mõistsin esialgset demo kuulates, et see võiks eesti keeles päris hästi toimida. Aga teadsin ka seda, et ma ei taha seda pala üksi avaldada. Nii kutsusingi kampa oma hea sõbra Kevini – tal on kusjuures ka mega hea hääl. Ma olen selle otsuse üle väga rõõmus,» lausus Killing.