CDC/Brian W.J. Mahy/Handout via REUTERS/Scanpix

Foto: CDC/Brian W.J. Mahy/Handout via REUTERS/Scanpix

Ahvirõugete lööve. Foto on tehtud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, kus oli selle haiguse puhang 1996–1997

Rootsi rahvaterviseameti teatel on mitmes riigis levivad ahvirõuged jõudnud Rootsi ja see haigus on diagnoositud ühel stockholmlasel.