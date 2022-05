SUUR VIGA? ⟩ Marilyn Monroe kuulsa kleidi visandanud disaineri sõnul ei oleks tohtinud Kim Kardashian seda iialgi kanda

CNN aga kirjutab, et kleidimeister ei ole just eriti vaimustuses sellest, et Kardashian tema kleiti kandis. «Minu arvates oli see suur viga. Marilyn oli jumalanna, mis siis, et pöörane, aga siiski jumalanna ja lausa vapustav! See kleit tehti tema jaoks, see oli tema jaoks loodud. Selles kleidis ei tohiks kedagi teist näha,» ütles Mackie esmaspäeval avaldatud Entertainment Weekly'ile antud intervjuus.