Kuigi mõned sodiaagimärgid sobivad loomulikult paremini endast noorema partneriga ja teised endast vanema partneriga, on ka selliseid märke, kelle jaoks vanus ei ole üldse mingi küsimus.

Need inimesed elavad hetkes ja lähtuvad oma tugevatest vajadustest, tunnetest ja väärtustest, millel pole vanusega mingit pistmist. Neid huvitab pigem, kas kallim oma olemusega suudab panna neid mingil kindlal moel tundma – vanus ei ole takistuseks ega eelduseks. Järgmised neli sodiaagimärki on kõige tõenäolisemalt just sellised.