KLÕPS ⟩ Näitleja Channing Tatum tähistab oma lasteraamatu jõudmist kinoekraanidele kentsaka fotoga

Kolmapäeval lisas Channing Tatum Instagrami kentsaka foto, millel tal on seljas armsad printsessiriided, täpsemalt sädelev lillakasroosa kleidike. Käes on Tatumil aga seesama lasteraamat «The One and Only Sparkella», mis andis talle juurde veel ühe ametinimetuse – kirjanik.