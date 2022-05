«Kui su vähe tongis peiks sind lilledega üllatas, siis need on meie omad!» Kalamaja elaniku lillepott läks rändama

«Kui su vähe tongis peiks sind lilledega üllatas, siis need on meie omad. Too lilled palun tagasi, ei pahanda, kõigil ilusam tänaval jalutada. Kaamera näitab nägu-inimest, mõtteid mitte... et kui niisama pätt oli, siis loodaks järgmine kord harvendab võililli,» seisab Kalamaja gruppi tehtud postituses.

Lillepoti omanik Heili rääkis Elu24-le, et tegu on ajaloolise potiga, mis on tänaval seisnud neli aastat nii külma kui kuumaga. «See lillepott on hämaratel aegadel Lätist toodud ja me oleme pool elu koos elanud.»