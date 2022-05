VAATA ⟩ James Bond? Martin Helme esimene TikToki video lööb laineid

Näib, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond käib ajaga kaasas, ja nii on liitutud TikTokiga.

«Nimi on Helme. Martin Helme. Universal Exports. Me tegeleme nüüd ka TikTokiga,» teatab riigikogulane ja EKRE esimees Martin Helme Facebookis.

Kõigest päev hiljem on esimesel TikToki videol üle 26 000 vaatamise . «Ma ei saa, see on nii naljakas,» kommenteeris üks. Teine aga ei suutnud seda kõike uskuda. «Mingi aprill?»

Helle-Moonika Helme sõnas Elu24-le, et see idee on EKRE liikmetel juba ammu peas mõlkunud. «Nüüd sai see lihtsalt ellu viidud!»