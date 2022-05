Tsiviilisiku tapmises süüdistatud Vene sõdur tunnistas end Kiievi kohtus süüdi

Kohtuprotsess on äratanud laialdast meedia ja avalikkuse huvi. Kolmapäeval oli kohtusaal täis kohaliku ja rahvusvahelise uudistemeedia esindajaid ning istungeid edastatakse YouTube'is.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitas kolmapäeval menetlust, öeldes ajakirjanikele, et Ukrainas Vene sõdurite vastu esitatud süüdistused on lihtsalt võltsitud või lavastatud.

«Meil pole endiselt tõendeid,» ütles Peskov. «Ja meie diplomaatilise esinduse puudumise tõttu on seal väga piiratud ka abi osutamise võimalus.»

Istung leiab aset ajal, mil Ukraina taotleb viimastel päevadel Mariupoli Azovstali terasetehasest evakueeritud sõdurite üleviimist. Ukraina võitlejad, kellest üle 50 said raskelt vigastada, on praegu Venemaal vahi all.