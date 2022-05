TÄHESEISUD ⟩ Kas valitsuskriis on päriselt lahenenud? Seisud toetavad Kaja Kallast, kuid nõuavad suuri muudatusi

Keskerakond käis probleemi tekitanud lastetoetusega seotud eelnõu välja just Merkuuri retrograadseks pöördumise järel ning varjutuste perioodi keskel, päikese- ja kuuvarjutuse vahel. See on väga spetsiifiline ajastus, mis räägib korraga ebaõnnestumisest ja olukorra täielikust ümberpöördumisest.