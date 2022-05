Grete Paia tänavuse Eurovisiooni isiklikust lemmikust: see naine on ikka üliägeda häälega

Lauljanna lisas, et tunneb siirast rõõmu selle üle, et Ukraina esindaja Kalush Orchestra lugu osutus ülekaalukaks võitjaks. «Eurovisioon on läinud küll suhteliselt poliitiliseks. Samas, Ukraina võit oli väga õige! See oli taaskord väike märgikene Venemaale,» rääkis ta.

Paia lisas, et Stefani saavutuse ja etteaste üle oli tal samuti hea meel, ning kiidusõnu jätkus tal kolleegi kohta küllaga. «Päris ausalt – ma vaatasin Stefani esinemist lausa suu lahti! Ta suutis laval olla nii vabalt. Tundus, et ta teeks nagu igapäevaselt sellist asja... Esineb 200 miljoni inimese ees pidevalt ja muuseas. See emotsioon, mis ta edasi andis, oli lihtsalt mega. Kuid mulle tohutult meeldis Rootsi lugu «Hold Me Closer», mida esitas Cornelia Jakobs. See naine on ikka üliägeda häälega. Ja muidugi – lugu oli lihtsalt suurepärane,» sõnas Paia tunnustavalt.