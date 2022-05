Higine tagumikuvahe, beebipuuder ja kolm rätikut: Clicherik & Mäx ning Sander Õigus jagasid nippe, kuidas kuumad esinemised üle elada

Kui Sander Õigus on tavaliselt harjunud ise oma esinemisi korraldama ning pigem vara lavale minema, siis Clicherikul & Mäxil on just vastupidi – neid kutsutakse ning lisaks tuleb neil tavaliselt suhteliselt hilja lavale minna.

Sellest tulenevalt naljatles Õigus, et tema raider (dokument, kus esineja avaldab erinevad vajadused ning nõudmised, mis on esinemise kriteeriumiks) väga pikk ei ole, sest muidu peaks ta kõik need asjad ise ostma ning kinni maksma.

Clicheriku & Mäxi raider on vaatamata nende tihedale graafikule lihtne. «Meil on viin, suupisted, jäku (Jägermeister – toim) ja kolm rätikut...» sõnavad poisid, kelle mõttekäigu katkestab Õigus: «Need on klassikalised suuremehesoovid!»

«Rääkides suuremehejuttudest, siis mul oli kunagi ülemus, kes pani higi pärast munanditele ja tagumiku vahele beebipuudrit,» teadis Clicherik ehk Erik rääkida.

«See on köögis põhiteema. Küsi kõikidelt kokkadest sõpradelt, beebipuuder ja erinevad tärklised käivad – üldse kõik asjad, mis on beebi, on head ja puhtad. Soovitan proovida beebipuudrit, tärklist, talki – puhtam, kuivem ja muretum tunne,» teab Sander nõu jagada.

Kuula täispikka taskuhäälingut: