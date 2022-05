NUNNU KLÕPS ⟩ Marju Karin kaisutas karusuuruse lemmikloomaga

«Ma ütlesin kodus, et me võtame koera. Seda ma ütlesin siis, kui koer oli juba broneeritud ja makstud. Pontu saab juba kümnekuuseks… et kas kasvab veel? Kindlasti,» kirjutab Marju Karin enda viimases Instagrami postituses.

«Ma vaatasin, et lamad karu kaisus,» on postituse alla kommenteeritud.

Pontu on Newfoundlandi tõugu, kes on tõesti suure kondi ja kasukaga. Newfoundlandi parim kirjeldus on «õrn hiiglane», sest koerad on kuulekad ja õrnad ning öeldakse, et see on üks sõbralikumatest tõugudest, kirjutab Purina.

Marju on varasemates postitustes naljatanud, et koer kaalub rohkem kui ta ise. «Süda on tal vist ka siis suurem,» on ta lisanud.