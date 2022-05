VIDEO ⟩ Amber Heard ja James Franco jäid liftis vahele

Kohtuprotsessi käigus on selgunud, et Depp oli Franco peale väga armukade ja kahtlustas, et Heardil on temaga armuafäär, vahendab Mail Online. Deppi advokaadi Camille Vasquezi küsimusele, miks Franco teda hilisõhtul külastas, vastas Heard: «Ta oli mu sõber ja elas mulle väga lähedal. Olin juba kõik lähedased inimesed oma muredega ära kurnanud, kuid vajasin sel hetkel nii palju sõprust kui võimalik.»