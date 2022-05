VIDEO ⟩ Soome vähiravikeskuse arst Putinist: näo järgi ei saa haiguse diagnoosi panna, kuid ta võib saada kortisoonravi

Alates sellest, kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse, on lääne meedias arutatud, milline on Venemaa presidendi Vladimir Putini vaimne ja füüsiline tervis. Putini kohta levib ka kinnitamata jutt, et tal on mingi raske haigus, tõenäoliselt vähk.