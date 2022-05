ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: sultani tütar Kaja Kallas ja vaimne invaliid Vladimir Putin, kellel pole nägu

Mida siis kirjutas Vene välisministeeriumi kõrgepalgaline töötaja Maria Zahharova, kes Kaja Kallast diktaatorliku sultaniga võrdles?

Tsiteerime: «Lugesin uudist, et Eesti peaminister Kaja Kallas soovitas lääne liidritel lõpetada president Vladimir Putinile helistamise. Tundsin huvi, et kes annab lääne liidritele nii asjalikke nõuandeid.»

Zahharova on kindlal veendumusel, et Siim Kallas sättis tütre peaministri taburetile ning läks ise koju puhkama. Valimisi Eestis muidugi pole.

Zahharova avastas peale lühikest guugeldamist, et ühelgi talle teadaoleval kõige autokraatlikumalgi sultanil pole sihukest isa nagu Siim Kallas ja sellist vinget taadilt päritud karjääri. Kümnest miljonist ei sõnagi, mis kindlasti kurvastab neid tublisid Putinit austavaid Eesti inimesi, kes arvavad siiani, et Siim 10 miljoni rahva rahaga poodi läks. Teisalt, olles tegev ruuporina Putini lähiringkonnas, on 10 miljonit krooni (umbes 600 000 eurot) Zahharova jaoks muidugi sihukene mõttetu peenraha, et sellega pole mõtet isegi kioskisse kalja järele ronida.

Kuidas said võimule Kaja ja Vladimir

Kuidas Putin võimule sai, see ei puutu muidugi üldse asjasse. Ühe raksuga KGB varuosade kuuri alumisest sahtlist kõvasti napsitanud Jeltsini poolt välja võetud ja puhtaks klopitud luuraja on loomulikult vene rahva lemmik ja seega ka demokraatlikult valitud. Peale selle – tsaari aitab võimule jumal, samal ajal kui igasugused sultanid sahkerdavad isiklikku initsiatiivi ilmutades niisama ringi.

Sõna «sultan» muuseas ei tähendanud algselt araabia keeles üldse mitte valitsejat, vaid abstraktset tugevust või võimu. Hiljem, mil sõna hakkas tähistama valitseja tiitlit, oli sel selge religioosne tagamaa, vastupidiselt sekulaarsele «kuningale». Millist religiooni esindab Kaja Kallas, Vene välisministeeriumi tarkpea ei avaldanud.

Putini näo asjatud otsingud

Loomulikult pole siin imestada midagi. Alles äsja pajatas üks kõrge Vene kultuuriministeeriumi nutune ametnik, et ukrainlased on venelastel borši söömise ära keelanud, vähe sellest, Ukrainas olla «tühistatud» ka Puškini looming.

Tegelikult maksab vaid pilk Putini pildile heita ja kohe on aru saada, et Vladimiril pole mingit nägu ollagi.

Nii lollist jutust poleks ju iseenesest tuhkagi, kui selle kõigega paralleelselt ei liiguks küll aralt, ent siiski visalt ringi mõtteheiastused, mille kohaselt tuleks Ukraina vastu algatatud julmas sõjas aidata Putinil säilitada oma nägu ning anda talle selleks konkreetne võimalus. Näiteks pool Ukrainat.

Putini näo säilitamise nimel töötavad mitmed Euroopa juhtivpoliitikud, kasutades selleks telefonitaktikat. Eriti meeldib sõjakujategijaga lobiseda prantslasel Macronil, kes annab selle teguviisiga märku, et ilma näota inimene ei saaks talle ju vastata, sest suu on näo küljes ning seega on Putinil nägu.