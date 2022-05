VIDEO ⟩ Johnny Cashi siluetti tulistati väga tundlikku piirkonda

Tulistatud kuul tungis läbi veetorni paagi ja tabas Johnny Cashi siluetti veidi allapoole vööd, jättes mulje, nagu kantritäht tühjendaks põit. Kuna paak mahutab pea 200 000 liitrit vett, on laulja siluett lekkinud üle nädala aja.

Arkansas water tower featuring Johnny Cash vandalizedhttps://t.co/6MCaUMX5oM — Action News 5 (@WMCActionNews5) May 17, 2022

Nii humoorikas, kui see ka ei oleks, on teol tõsised tagajärjed. Üle 110 000 liitri vett on pääsenud läbi kuuliaugu paagist välja, leotades torni ümber maapinda.

Vaata videot, et näha, kuidas Johnny Cashi siluetist vett purskab ning mida kohalikel elanikel selle kohta öelda on.

500 elanikuga Kingslandi linna inimeste silmis on tegu häbiväärne, sest nad tahtsid siluetiga Johnny Cashi austada. Teisest küljest on Kingsland saanud juurde palju külastajaid, kes tahavad leket oma silmaga näha, ja see on omakorda abiks kohalikule majandusele.

Kohalikud võimud jahivad süüdlast, keda võidakse torni rikkumise eest karistada.