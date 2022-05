Ukraina sõjapõgenikest pensionäride majutajad kurdavad, et ei saa Eestilt ega Ukrainalt piisavalt rahalist toetust

Palju on räägitud Ukraina sõjapõgenike kontekstis noortest peredest. Nende puhul on rahaline pool lihtne, tuleb kiirelt töö leida ja sissetulek on olemas. Kuid Eestisse on tulnud ka omajagu pensionäre, kes on nüüd rahalises mõttes limbosse sattunud.