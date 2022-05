Ukraina presidendi nõunik: Mariupoli 83 päeva lähevad ajalukku 21. sajandi Termopüülide lahinguna

Photo by Ukrainian President Administration press-service / AFP/Scanpix

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina lõunaosas Mariupolis Azovstali terasetehases andis alla 256 Ukraina sõdurit. Venelaste teatest ei selgu, kas tegemist on nende Ukraina sõduritega, kes Ukraina võimude teatel evakueeriti Vene vägede kontrolli all olevatesse linnadesse.