GALERII ⟩ Eesti LGBT Ühing tunnustas Sveta baaris toimunud tänuüritusel vikerkaarekangelasi

Juba kolmandat korda tunnustas Eesti LGBT Ühing vikerkaarekangelasi. Need on inimesed, kollektiivid ja organisatsioonid, kes on oma sõnade ja tegudega Eesti LGBT+ inimeste elu edendanud ja kogukonna eest seisnud. Nad on eeskujuks ja teerajajaks võrdse, avatud, kaasava ja vägivallatu ühiskonna loomisel. Nende sõnad ja teod innustavad ja toetavad LGBT+ inimesi, nende lähedasi ja laiemat avalikkust.