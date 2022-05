Augustibluus avalikustas läbi aegade võimsaima esinejaterivi

Bluusi sünnimaalt USAst on Augustibluusile saabumas Devon Allman Project, kus teevad kaasa bluusimaailma tippu kuuluvad kitarristid Larry McCray ja JD Simo. Paljude auhindadega pärjatud kitarrist, laulja ja laulukirjutaja Devon Allman on legendaarse The Allman Brothersi asutaja Gregg Allmani poeg, kes on ka ise kaheksakümnendatel koos isaga mainekas bändis mänginud.