Tartlanna sai ootamatult kohtutäiturilt kirja: viisakas meeldetuletus poleks ju palju palutud

Elu24 poole pöördus oma murega Tartus elav Annika, kes sai trahvi 19. märtsil sõidukiiruse ületamise eest. Lubatud suurim sõidukiirus oli vastaval teelõigul 70 km/h, Annikal mõõdeti sõidukiiruseks aga 79 km/h. Naisele määrati trahv summas 25 eurot. Trahvi maksmiseks oli aega 30 päeva. Annika tahtis trahvi ära maksta, läks internetipanka ja asus makset tegema, kuid ootamatult tulid teised asjad vahele ja makse jäi kinnitamata. «Kogemata jäi makse tegemine poolikuks, kuid mul endal oli meeles, et see sai tehtud ja selle koha pealt oli süda rahulik,» rääkis Annika Elu24-le.

Kui Annika 13. mai lõunaajal kohtutäiturilt kirja sai, oli ta väga jahmunud. Enda arvates oli ta trahvi kenasti ju ära maksnud, mistõttu tuli kiri üllatusena. «Miks ei saadetud meeletuletust, et trahv on endiselt maksmata? Viisakas meeldetuletus poleks ju palju palutud. Miks mind kohe võlgnikuks tembeldakakse,» küsib naine ärritunult viidates tõsiasjale, et kohtutäiturilt saadud kirjas esineb tema nime ees mitmeid kordi sõna «võlgnik». «Kui inimene teeb kogemata vea, siis ei pea teda kohe ju kurjategijaks pidama,» ütleb naine pettunult.