FOTO ⟩ Majaka tänavale on joonistatud kasutuskõlbmatud parkimiskohad

Facebooki on lisatud foto parklast Majaka 7 maja ees ning postituse juurde on kirjutatud küsimus: «Kas maalikunstnik oli purjus?»

Maja ees on nimelt kitsas sõidutee, kuhu mahub korraga liiklema vaid üks auto. Just sellele ainsale teele on joonistatud jooned, mis justkui oleks mõeldud parkimiskohtade eraldamiseks. Aga kes siis sõiduteele pargib?

Pildilt on ka näha, et majaelanikud pargivad tegelikult hoopiski maja seina äärde trepikodade vahelisele alale.

Elu24 võttis kätte ja uuris Tallinna transpordiametist, kes need arusaadavalt valesti tehtud parkimisjooned selle maja ette planeeris. Liikluse juhtivspetsialist Viktor Noor sõnas, et transpordiameti kätetöö see küll ei ole, ning ta usub, et need on sinna joonistanud kinnistu omanik või korteriühistu ise.