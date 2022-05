SODIAAGISOSINAD ⟩ Kõik on praegu muutumises - vaata minevikku, et luua tulevikku!

Soovitused nädalaks

Sauade mast näitab meie kirge, spirituaalsust, inspiratsiooni, ambitsiooni ja loomingulisust. Kolm siin mastis ütleb konkreetselt, et tegutsemise aeg on käes. Sa oled küllalt planeerinud ja vaadanud seda valget laeva, mis horisondil läheneb, nüüd on aeg julgel sammul tulevikule vastu astuda. Usu, sul on kõik vahendid selleks olemas, et pihta hakata, isegi kui vahel võib tunduda, et see nii pole. Hakka aga astuma ja küllap teerada viib sind sinna, kuhu pead jõudma.