Adidase reklaamikampaania rindade kohta tekitab palju küsimusi

Twitteris loosungist pilti jaganud noor neiu rääkis Elu24-le, et nägi Adidase poes kotti, millele kirjutatud omapärane lause pakkus talle nalja, ning ta otsustas seda ka teistega jagada.

no clue mida see tahendab aga sama pic.twitter.com/og43Vf6kgk — Karmel (@suvekoidik) May 15, 2022

Adidase kotil on kirjas: «Valu ei tee mitte see, kui palju teie rinnad vaid see, kui kiirelt nad seda teevad.» Lause pani inimesi küsima, kas reklaamikampaania sõnum oli tahtlikult eksitav või lihtsalt vigane.

«Poola lihtsalt kasutas Google Translate'i ja saatis kotid niisama,» lisas postituse looja naljatledes.

«Adidas on vist Eesti/Baltikumi turundusinimesed lahti lasknud. Välireklaam on ka selline, et absoluutselt aru ei saa, millest jutt käib,» vastas säutsu peale üks inimene.

Elu24 uuris Adidase Tallinna esindajatelt, mida on loosungiga mõeldud ning kas see oli tahtlik. «Oleme sellest teadlikud ja kotid, mis meile tõlgituna Poola kesklaost saabusid, kõrvaldati suuremal määral ringlusest,» vastati Adidas Tallinna Instagrami konto alt.

Twitteris arvatakse, et loosung on otsetõlge ja selle aluseks on võetud lause Adidase viimasest reklaamikampaaniast, mis on tekitanud sotsiaalmeedias tuliseid arutelusid. Nimelt keelati ära Adidase spordirinnahoidjate reklaam naiste paljaste rindade fotodega, vahendab BBC.

Adidase reklaampildil kujutatakse kollaažina kümnete naiste eri nahavärvi, kuju ja suurusega rindasid. USA reklaamistandardite agentuur leidis, et kampaaniapildid põhjustavad tõenäoliselt laialdast pahameelt.

Adidas ütles, et reklaam «näitab, kui mitmekesised on rinnad» ja seega, kui oluline on õige spordirinnahoidja.

«Igasuguse kuju ja suurusega rinnad väärivad neile kohandatud tuge ja mugavust. Seetõttu on meie uues spordirinnahoidja valikus 43 stiili, et igaüks leiaks endale sobiva spordirinnahoidja. Spordis peaks igaüks tundma end vabalt ja olema inspireeritud sellest, mida tema keha suudab saavutada,» kirjutas Adidas enda Instagrami postituses.

Adidase Ühendkuningriigi pressiesindaja ütles, et seisab uhkusega sõnumi taga. Kampaania tõttu sai ettevõte 24 kaebust selle kohta, et reklaamis kasutati põhjendamatult alastust ja objektistati naisi, seksualiseerides neid ja «taandades neid kehaosadeks», vahendab BBC.

Mõned inimesed olid Adidasega ka ühendust võtnud ja küsinud, kas plakatid on sobilikud eksponeerimiseks lastele nähtaval kohal. Adidas ütles, et piltide eesmärk on «peegeldada ja tähistada erinevaid kujusid ja suurusi, illustreerida mitmekesisust ja näidata, miks kohandatud tugirinnahoidja on oluline».