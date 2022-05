KUULA ⟩ Genka ja Ott Lepland laulsid Eurovisiooni võiduloo eesti keeles ette

Kalush Orchestra võidulaulu «Stefania» tõlkis eesti keelde Marek Sadam, kuid räpiosa vaatas ekspert Genka ka ise veel üle, et laulule sobiv rütm säiliks.

«Proovisin natuke tabada seda tehnilisemat poolt, samasugust nagu nendel originaalis oli,» selgitas räppar oma mõtteid. Ta lisas, et räpiloona Ukraina võidulugu just väga hea pole, kuid praegu maailmas valitseva olukorra tõttu tekitab see sooja ja lootust täis tunde.