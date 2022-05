Doktor Viktor (Vassiljev): Jutt soolisest palgalõhest on puhas jama

Suguline paljunemine

Kui sugutunnused ja sugutung, siis ikka suguline palgalõhe. Sooline tähendab, et soos on üks palk ja rabas teine, normaalne ju. Inimesele kui liigile on omane suguline paljunemine, sooline paljunemine oleks rõve madistamine mudamülkas.

Seega toetame sugulist võrdõiguslikkus, vähendame sugulist palgalõhet, vastavalt sugutunnustele, millised tuleb kindluse mõttes tööandjale ette näidata ja dokumenteerida. Need on esmased – XX ja XY kromosoomid, teate ju küll, koolis räägiti, ja teisesed – kellel rinnad, kellel habe, edasi täpsustama ei hakka, vaadake ise enda pealt järele.

Sugulisest ahistamisest

Lahe ju - loll joodik madalapalgaline mees möllib ennast naiseks ja tulebki talle maksta tubli ausa tööinimese palka, muidu on suguline ahistamine. Kes ei maksa, on vastavalt oma sugutunnustele kas kitsarinnaline või kitsahabemeline. Või kitsehäbemeline, nagu on Brüsseli nõudmine, et olgu suurfirmade juhatustes sugude võrdsus – kuipalju mehi, samapalju naisi.