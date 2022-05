FOTOD KOHTUST ⟩ «Tunnen, et mind soovitakse süüdi lavastada!» Karuste häälteostu skandaalis kuulati üle vallavolikogu liige

Tänast kohtuistungit alustas kohtunik Reena Nieländer küsimusega kompromissi saavutamise võimalikkusest, kuid pooled on endiselt seisukohal, et kompromissist on asi kaugel. «Kui meie seisukoht ongi muutunud, siis pigem vastupidises suunas,» leiab Ester Karuse ja lisab, et ühel pool on ikkagi ajakirjanik, kelle käes on ajakirjanduslik võim, kes kasutab seda täiel määral tavainimese ehk tema, Ester Karuse vastu ära. «See kius jätkub!»