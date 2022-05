Saate «Ma näen su häält» füüsikaõpetaja on aastakümneid kõva bändimees olnud

Olev Mäe on pärit Kundast, kus ta hakkas keskkooli ajal erinevaid bände tegema. Tema karjäär sai aga tõsisema alguse siis, kui ühest tema bändist sai Kunda klubi üks põhiesinejaid. «Käisime end sinna klubisse kauplemas, toonane põhibänd oli just laiali läinud ja see andis meile suure võimaluse,» lisas Mäe.