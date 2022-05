HÕISSA ⟩ Kourtney Kardashian ja Travis Barker on nüüd ametlikult abielus

«Nad pidid kõigepealt seaduslikult abielluma, enne kui nad saavad korraldada suure Itaalia pulma, mis toimub peagi,» avaldab allikas väljaandele People. «Kõik üksikasjad on paigas ning kogu pere ja lapsed on väga põnevil.»

See on Kardashiani esimene abielu, kuid Barkeri kolmas.

Kardashian ja Barker soovivad koos ka last saada. Kardashianil on oma eksmehe Scott Disickiga pojad, 12-aastane Mason ja seitsmeaastane Reign, ning üheksa-aastane tütar Penelope. Barkeril on eksnaise Shanna Moakleriga 18-aastane poeg Landon ja 16-aastane tütar Alabama. Barker on lähedane ka oma 23-aastase kasutütre Atianaga.