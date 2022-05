NÄDALA INGLIKAARDID ⟩ Veevalajat ootavad väljakutsed, Ambur peab sisetunnet kuulama

Sel nädalal kerkivad huviorbiiti finantsküsimused. Need võivad puudutada sissetulekuid, võlga, panka. Õnneks toob nädal mingisuguse resolutsiooni. See uus enesekindlus aitab sul oma aega ja ressursse kasulikumalt kasutada. Võid ümber korraldada oma senised rahaga ja võlgadega seotud uskumused või üleüldiselt selle, kuidas kasutad midagi, mis sulle kuulub. Hiljem, nädala teises pooles oled entusiastlik ja rõõmsameelsem. On julgustavaid kokkupuuteid inimestega minevikust. Võimalik, et õpid midagi uut ja see uus teave aitab sul varem tehtud otsuse tagasi perspektiivi tuua.