Saates Synne Valtriga duetti laulnud kodukaitsja on kümme aastat olnud kaitseliidu ridades

Viljandimaalt pärit Sandra Vesseluha on väikesest peale olnud seotud muusikaga, sest tema ema on ametilt muusikaõpetaja, ning juba kolmeaastaselt improviseeris ta viisijuppe.

Just ema oli see, kes teda erinevatele üritustele kaasa tiris ja seeläbi noore neiu muusikateele saatis. «Kuna muusika pakkus põhikoolis suuremat huvi, siis otsustasime emaga, et lähen muusikakooli. Ema soovil sai minu erialapilliks kromaatiline kannel, mida ma sugugi harjutada ei tahtnud. Peale viit aastat sellel erialal otsustasin, et ainus, mis ma päriselt teha tahan, on laulmine,» rääkis Vesseluha.