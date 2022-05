EMOTSIONAALNE VIDEO ⟩ Verivärske «Stefania» muusikavideo on üles filmitud Butšas ja Irpinis

Lisaks sellele, et video all on inglise keeles subtiitrid, on muusikavideo lõpus ka ingliskeelne sõnum: «see video on filmitud Butšas, Irpinis, Borodjankas ja Hostomelis — linnades Kiievi lähedal, mis kannatasid Vene vägede okupatsiooni õudusi. See on pühendatud julgetele Ukraina inimestele, emadele, kes oma lapsi kaitsevad ja neile, kes on andnud oma elu meie vabadust kaitstes. Iga mees, iga naine, iga süütu laps. Ukraina sõjal on mitu palet, kuid just meie ema nägu hoiab meie südamed tuksumas ka kõige jubedamatel aegadel.»