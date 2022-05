POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Video: Kiievi elanikud lasid häälepaelad valla ja «Stefanial» kõlada

Sõbrad Serhi ja Anton laususid, et nemad jäid Kalush Orchestra esinemisega väga rahule. Noormeeste sõnul mängis edus kahtlemata rolli praegu Ukrainas toimuv sõda, aga ka muusikapala ise on korralik. «Üldiselt on see võit praeguses olukorras väga tähtis,» märkis Serhi. Järgmise Eurovisiooni võimaliku toimumiskohana pakkusid nad välja Kiievi ja Lvivi.