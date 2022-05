Et selline võimalus avanes, tuli neiule ootamatult. «Kaja on mu tegemisi jälginud ja kuna ta teab mind, siis ta oli nõus, pakkus välja, et saan näha, kuidas ta päeva veedab ja milline see töö on.» Niisiis selgus vaid päev varem, et ta saab pool päeva peaministri kannul käia. «Õnneks ei olnud mul väga palju aega sellele mõelda, kõik tuli nii ootamatult, aga ma olin täiesti šokis, kui mulle teada anti.»