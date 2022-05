SÜDAMLIK MEENUTUS ⟩ Lahkunud Toomas Suumani poolvend Aapo Pukk: ta oli mulle isa eest

Aapo Pukk tänab Elu24 kaastundeavalduse eest ning meenutab poolvenda Toomas Suumani rahulikul häälel. Rääkida on palju, sest loomeinimeste kohta olid nad Puki sõnul suhteliselt lähedased. «Vahel muidugi tunnistasime üksteisele, et on ka asju, millest ei olegi saanud rääkida,» tõdeb ta.