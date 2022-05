EKSKLUSIIVNE INTERVJUU ⟩ Heelia Sillamaa: sain lapse poolvõõra mehega

Teleajakirjanik Heelia Sillamaa teatas 2020. aasta suvel, et on lapseootel ning kolib Tallinnast Viljandisse, kuna seal elab tema kallim. Paljudele üllatusena tulnud elumuutusi Heelia toona pikemalt ei kommenteerinudki ja ka elukaaslase identiteet jäi saladuseks. Mõned kuud hiljem, 13. novembril, nägi ilmavalgust Heelia esiklaps Paul.

Toona väga valusaks kujunenud kodu kaotusest rääkis Heelia koos oma elukaaslase, lavastaja Peep Maasikuga ka meediale. Õnneks leidsid noored peagi uue korteri, millest on Peep tänaseks enda kätega valmis ehitanud nende pere kauni kodu. Kuid kogetu jättis oma jälje.

Nüüd on Heelia valmis viimase kahe aasta jooksul juhtunust ja kogetust pikemalt rääkima. Seda esmalt Elu24-le, kuid veelgi põhjalikumalt ning avameelsemalt enda kirjutatud raamatus «Ammuu», mis ilmus täna, 16. mail.

«Ammuu» kirjeldab Heelia sõnul kaotusi ja hirme ning perfektse kuvandi taha peidetud saladusi, koledaid sõnu, tegusid ja soove. Kuid eelkõige on see südamlik lugu noorest perest, kes hoolimata künklikust rajast on jõudnud õnneliku lõpu alguseni.