ARMAS KLÕPS ⟩ Elisa Kolk kallima haardes: soovin, et kõik leiaksid sellist tüüpi armastuse

«Need käed on kõige tugevamad, turvalisemad ja armastavamad!» kirjutas Elisa Kolk Instagramis, jagades fotot, kus on ärimehest kallima Indrek Rahumaa (50) embuses. «Tahaks niimoodi igavesti olla! Mehe käed on niiiiii atraktiivsed, ma ei saa...»

24-aastane lauljatar tõdes, et elukaaslane paneb teda iga päev olema parem inimene. «Ta on mu parim mentor! Kui ma ärkan, on iga päev hea. Ma soovin, et kõik inimesed leiaksid sellist tüüpi armastuse,» lisas ta.