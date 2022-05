ARMAS KLÕPS ⟩ Victoria Koitsaar Eestit esindanud Stefani embuses: lihtsalt nii uhke olen

Stefani pruut Victoria oli kogu Eurovisiooni teekonna laulja kõrval ning pole üllatav, et nüüd on ta oma tubli koha saavutanud mehe üle väga uhke. Vaata imearmsat fotot:

Mai alguses rääkis Victoria intervjuus, et kohtusid Stefaniga tegelikult laeval nimega Victoria, kus tema oli tantsija ning Stefan laulja.

Ta tunnistas ka, et enne Eurovisiooni oli Stefanil väga palju tegemist ning tema üritas seejuures olla kallimale toeks. «Hästi palju toimetamist on tal ka Eestis: intervjuud raadios, teles, filmimised, riiete otsimine, koosolekud. Mina olen lihtsalt praegu toeks ja abiks olnud, kui kiiremal hetkel seda vaja on läinud,» ütles Victoria.