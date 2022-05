KUI KURB ⟩ Britney Spearsi tabas valus kaotus

«Teatame sügavaima kurbusega, et minu rasedus on katkenud,» avaldavad Britney Spears (40) ja tema kihlatu Sam Asghari (28) popstaari Instagrami postituses ja avaldavad, et võibolla oleks pidanud uudisega lapseootusest veel veidi ootama. «Aga me olime ju nii elevil...» Lauljatar lisab, et olgugi et on kaotusest rusutud, märgib ta, et neil on plaanis igal juhul peret kasvatada.

«Oleme kõigile toetuse eest väga tänulikud ning palume sel raskel hetkel rahu ja mõistmist!»

Kolmteist aastat eestkoste all elanud ja sellest viimaks vabanenud Britney Spears teavitas fänne rasedusest 11. aprillil, kui ajas kõik esialgu veidi segadusse.

«Kaotasin puhkusereisiks nii palju kilosid ainult selleks, et need kõik tagasi võtta,» alustas Britney oma Instagrami postitust, kus imestas, mis tema kõhuga juhtus. «Mu abikaasa ütles, et see on toidurasedus, seega tegin rasedustesti ja tuleb välja, et ma olen rase!»

Postituse põhjal jäi fännidele algul aga mulje, et Britney viitas food baby'le ehk sellele, kui head toitu süües tule väike kõht ette. Siis popstaar aga jätkas: «See kasvab! Kui seal kaks on, siis ma kaotan mõistuse.»

Mõni hetk hiljem kinnitas laulja kihlatu Sam Asghari, keda Britney postituses oma abikaasaks nimetas, et nad ootavad tõepoolest last. «Abielu ja lapsed on armastust ja austust täis tugeva suhte loomulik osa,» sõnas Sam enda postituses.

Enam kui viis aastat koos olnud Britney ja Sam kihlusid 2021. aasta septembris. Kaks kuud hiljem vabanes Britney aastaid kestnud eestkoste alt. Laulja tunnistas, et just eestkoste tõttu ei lubatud tal last saada, olgugi et ta sellest väga unistas, vahendas Page Six.