VIDEOTERVITUS ⟩ Stefan Eurovisiooni finaali eel: võtke minu terviseks!

«Siin on olnud väga lõbus,» sõnas Stefan rõõmsalt Elu24-le pärast Eurovisiooni viimast peaproovi, mis lõppes lauljale umbes kella nelja ajal (Eesti aja järgi kell viis). «Meil on olnud väga-väga palju proove, käisime hästi palju laval ja nüüd on viimane päev.»

Mis tunded aga Stefanit enne finaali valdavad? «See on samaaegselt lõbus ja kurb. Tunded on sellised, et nüüd ongi finaal käes ja nüüd tuleb ennast kokku võtta ning anda endast lihtsalt parim, mida ma kindlasti ka teen.»

Stefan avaldas lisaks, et pea kaks nädalat Itaalias Eurovisiooni karusselli nautides on tal tekkinud kindel söömisharjumus. «Mul on huvitav rutiin tekkinud. Hommikul ma ärkan, võtan endale jogurti müsliga, siis teen ühe võileiva ja ühe kohvi. Siis teine kord ma söön ühes burgerikohas, võtan ühe juustuburgeri ja siis ongi kõik. Õhtul on juba näiteks esinemine, ning tavaliselt nii ongi viimasel ajal olnud.»

«Enne lavale minekut võtan endale teed, teen väikese uinaku ja tunnen ennast väga hästi,» kirjeldas Stefan oma Eurovisiooni rutiini.

Eesti lugu «Hope» kuuleb Stefani esituses finaalis viimasena. Laulja enda arvates on see ainult positiivne. «Mulle tundub, et viimasena lavale minna on väga hea, sest minu lugu räägib lootusest ja see on tegelikult väga tugeva sõnumiga lugu. Ning inimestel on praegu lootust vaja.»

«Ja kui see jääb inimeste kõrvu ning jääb korrutama, siis on see väga hea. Kindlasti võib aidata kaasa.»